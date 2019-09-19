19 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gastrit mide zarında oluşan bir iltihaplanma hastalığıdır. Mide ülserine göre iyileşmesi daha kolaydır. Beslenme biçimi ve dikkat edildiği takdirde düzelebilecek bir hastalıktır. Genelde kullanılan ilaçların yan etkileri, alkol, bağışıklık sisteminden kaynaklanan hastalıklar ve gıdalrdan oluşan alerjiler neden olmaktadır.
Gastritte Beslenme Nasıl Olmalı?
Az Yağ İçeren Proteinler:
Gastrit sorunu yaşayanların en öneli sıkıntısı hazmın sonunda yaşanan ağrılardır. O yüzden prtotein içereb gıdalar hazmı kolylaştırarak mide zarında thribattan oluşan iltihabın iyileşmesine fayda vermektedir. Ancak aşırı yağlı proteinleri değil az yağlıları tercih edilmelidir. Balık, tavuk (derisiz),soya içerikli ürünler, baklagiller, az yağlı yoğurt ve süt uygun olacaktır.
Koyu Yeşil Yapraklı Sebzeler:
A,C ve ka vitamini içeren yeşil yapraklı sebzelerkalsiyum, demir ve folat içerir. Bu vitaminler iltihabın tedavi edilme imkânını sağlar. Yeşil fasulye, brokoli, ıspanak, bezelye, lahana, Brüksel lahanası, kuşkonmaz, karalahana, gibi sebzeler faydalı olacaktır.
Flavonoidler İçeren Gıdalar:
Flavonoidler; helicobacter adlı bakteri ile mücadele ederk iltihabın çoğalmasını ve ülsere dönmesini engeller.
Flavonoidler içeren gıdalar ise; kızılcık, kereviz, kabak yaban mersini, yeşil çay, kiraz elma ve biberdir.
Gastrite Zarar Veren Besinler
Hazır olarak satılan gıdalar, kızartılarak yapılan yemekler, hamur işlerigibi bazı gıdalar iltihaplanmayı artırabilir. Ve sindirimi zorlayarak asidin yükselmesine neden olur.
İşlenmiş ekmek, şeker ve makarna gibi gıdalar sindirimi zorlar ve mide zarı daha çok etkilenir. Ayrıca; çay, kahve, çikolata, alkol kola ve kakao gibi içeceklerde zararlıdır. Bunların yerine bitki çayları tercih edilebilir.
İçerdiği sitrik asit nedeniyle domates, mandalina, portakal ve greyfurt gibi meyveler gastritin ilerlemesine neden olur. Bunun yanında karabiber, acı biber, jalapeno biberi, biber tozu da zararlı etkileriyle iltihabın artmasına neden olur.
Hazımsızlık (dispepsi),Karın ağrısı, İştah kaybı, Hıçkırık, Bulantı, Mide ekşimesi, Kanlı kusma, Koyu renkli dışkı gastrit hasatlığının belirtileridir.
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