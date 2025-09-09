Oyuncu Safa Tabur, müzik dünyasına adım atıyor

Safa Tabur, ilk şarkısıyla müzik sektörüne adım atıyor. MYD Müzik Film Yapım etiketiyle yayınlanan 'Bal Olsun' adlı duygusal şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıkan Safa Tabur, ilk kez bir şarkı çıkarmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Sözleriyle kırgınlık, pişmanlık ve sevgi arasındaki ince çizgiyi anlatan 'Bal Olsun' adlı şarkının aranjörlüğünü Uygar Çataltaş üstlenirken, şarkının klibinin yönetmen koltuğunda ise Önder Kul yer alıyor.

Oyunculuk kariyerinden sonra müzik sahnesine adım atan Tabur, şarkısıyla hayranlarını duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.