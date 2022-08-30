Gaspçı çifti linçten polis kurtardı!

İHA

İstanbul'da, dün saat 15.30 sıralarında Kağıthane Gültepe Mahallesi’nde, edinilen bilgiye göre cerrahi maskeli biri kadın iki gaspçı müşteriymiş gibi kuyumcuya girdi. Zanlılardan erkek olan gaspçı, kuyumcu Yaşar Güngör’e biber gazı sıkarak etkisiz hale getirmeye çalıştı.

BİBER GAZI VE SİLAHLA SALDIRDI

İHA'da yer alan habere göre kuyumcunun direnmesi üzerine gaspçı bu kez de kurusıkı tabancanın kabzasıyla defalarca Güngör’ü yaralayarak etkisiz hale getirdi.

ÇANTAYA ALTINLARI DOLDURDU

Kadın gaspçı ardından tezgahın arkasına geçerek elindeki çantaya ziynet eşyalarını ve paraları doldurdu. Kuyumcudaki sesleri duyan çevredeki esnaf koşarak dükkanın önüne geldi.

ESNAF TEKME VE YUMRUKLARLA DÖVDÜ

Dışarıya çıkan gaspçı esnaf tarafından tabure, yumruk ve tekmelerle dövüldü. Soygun anları ve linç girişimi ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

POLİS, LİNÇTEN KURTARDI

Olay sürdüğü esnada cadde üzerinde devriye gezen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Şehit Mehmet Pat Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, anlık müdahaleyle linç girişiminde bulunulan gaspçıyı ve yanındaki kadın gaspçıyı esnafın elinden kurtardı.

İKİ ZANLI EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan gaspçı Rıza Ö. ve Hatice D., hastanede sağlık kontrolünden geçirilmeleri sonrasında emniyete götürüldü. Zanlıların üst aramalarında ise elektro şok, biber gazı ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Para ve altınların bulunduğu çantaya ise el konuldu.

KUYUMCU HASTANEDE TEDAVİ EDİLDİ

Öte yandan burnu kırılan ve başının çeşitli yerlerinden yaralanan Yaşar Güngör ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede kırılan burnuna müdahale de edilen Yaşar Güngör tedavisinin ardından taburcu edildi.

GASPÇI ÇİFT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan ifadeleri alınan çiftin dini nikahlı olduğu ve gaspçılardan Rıza Ö. ’nün emniyette hırsızlık suçundan 2 adet kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette ifadeleri alınarak “yağma-gasp” suçundan adli işlem yapılan çift, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.