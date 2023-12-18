Gary Oldman: 'Batman' ve 'Harry Potter' beni kurtardı

"PEK ÇOK İŞİ GERİ ÇEVİRDİM"



Gary Oldman, "42 yaşında kendimi boşanmış bir halde buldum ve oğullarımın velayeti bendeydi. Bu başlı başına zordu. Çünkü sektörde değişim vardı ve pek çok yapım Macaristan, Budapeşte, Prag, Avustralya ve böyle yerlerde çekiliyordu. Ben de bu yüzden pek çok işi geri çevirdim" ifadelerini kullandı.