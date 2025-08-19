Gary Oldman alkolizmle mücadelesini anlattı: 28 saniye bile olmaz sandım, 28 yıl oldu

Gary Oldman, alkolizmle mücadelesini ve 28 yıl önce alkolü bırakma hikâyesini anlattı. 'Harry Potter', 'Kara Şövalye', 'Köstebek', 'En Karanlık Saat', 'Slow Horses' gibi filmleriyle tanınan 67 yaşındaki Oldman; "Şu anda çok iyi durumdayım ve bunun büyük bir kısmı ayıklıkla ilgili. 28 yıl oldu. Bir ara içkisiz 28 saniye bile duramayacağımı düşünüyordum" ifadesini kullandı.

REKLAM advertisement1

The Hollywood Reporter'a konuşan ünlü oyuncu, bağımlılıkla mücadelesi konusunda sorumluluğu başkasına atmak istemese de 'kahramanlarının' çoğunun her türden sarhoş ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve bunun da içkiye başlama kararında rol oynadığını söyledi.

"Hepsi işkence görmüş şair ve sanatçılardı. Onlara hayranlık duyuyor, onları romantikleştiriyor ve onları taklit etmek istiyorsunuz" diyen Gary Oldman; "Bu bir toplumsal normdu ve bir noktada kontrolden çıktı. Bunun benden başka kimseyle ilgisi yok ama bu tür çılgın davranışları yüceltebiliyorsunuz" şeklinde konuştu.

REKLAM

Gary Oldman'ın 'kahramanlarından biri' olarak bahsettiği kişi, Shakespeare'i canlandırmak üzere sahneye çıkmadan önce her gece sarhoş olduğu iddia edilen Richard Burton'dı. Oldman; "Broadway'de haftada sekiz gösteri olmak üzere 136 Hamlet performansı sergileyen Richard Burton hakkında bir şeyler okumuşsunuzdur. Bir şişe içki içer ve sonra tüm rolü sarhoş oynardı" dedi.

"Aslında bu sadece bir bahane ve kendini kandırıyorsun" diyen Oldman, "O hızla gitseydim, şu anda burada sizinle oturuyor olmazdım. Ya ölmüş ya da akıl hastanesine kapatılmış olurdum" ifadesini kullandı. Oldman, hayatının alkolsüz daha iyi olduğunu fark ederek 1997'de alkolü tamamen bıraktı.