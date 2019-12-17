Fenerbahçe'de Sivasspor'a karşı alınan yıkıcı mağlubiyetin son dakikalarında adeta kontrolden çıkan ve kırmızı kart gören iki oyuncu Garry Rodrigues ve Ozan Tufan'a yaptırım geliyor.

Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç maç sonunda iki oyuncuyla da konuştuğunu belirtmiş ve gerekeni uygulayacaklarını ifade etmişti. Bu doğrultuda futbol takımının disiplin talimatları doğrultusunda iki oyuncuya da bu hafta içerisinde para cezası uygulanacak.

ÖZÜR DİLEDİLER

Diğer yandan Garry Rodrigues ve Ozan Tufan maç sonunda hem takım arkadaşlarından hem de başkandan yaptıkları bu hareket nedeniyle özür dilediler.

Garry gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımını derbide yalnız bırakacak. Ozan Tufan ise iki sarı karttan kırmızı kart gördüğü için cezasını İstanbulspor ile oynanacak kupa rövanş maçında çekecek ve derbide görev verilmesi halinde sahada olacak.