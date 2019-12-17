Büyük bir taraftar desteğiyle göreve gelen ve büyük bir heyecan yaratan Ersun Yanal geçtiğimiz sezonun ortasında göreve geldikten sonra performansıyla soru işaretleri yaratmış olsa da çok sancılı bir sezon olması sebebiyle kendisine kredi tanınmış ve bu kritik sezona da tam destekle girmeyi başarmıştı.