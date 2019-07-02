Transferde hızlı günler yaşayan Fenerbahçe, sürpriz bir transferi bitirmek üzere. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan takımlarından Al Ittihad'a transfer olan Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues'i kiralık olarak kadrosuna katmak üzere...

Devre arasında 9 milyon euro'ya Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Garry Rodrigues, kiralık olarak Fenerbahçe forması giyecek. 28 yaşındaki futbolcunun birkaç gün içinde resmen Fenerbahçeli olması bekleniyor.

2017/2018 sezonunun devre arasında PAOK'tan Galatasaray'a transfer olan kanat futbolcusu, sarı-kırmızılı takımın o sezon kazandığı şampiyonlukta büyük rol oynamıştı.