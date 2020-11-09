Rengârenk görüntülü tane tane bir pilav tarifine ne dersiniz? Sizler için hazırladığımız garnitürlü pilav tarifi hem pratik hem de bol lezzetlidir. Eğer garnitürleri tamamen konserve kullanmak isterseniz, garnitür konservelerinden yaklaşık 2 su bardağı ekleyebilirsiniz. Ancak taze tercih ederseniz garnitürlü pirinç pilavı tarifimiz çok daha lezzetli olacaktır.

GARNİTÜRLÜ PİRİNÇ PİLAVI MALZEMELER

2 su bardağı kadar Osmancık pirinç

1 tane patates

1 tane havuç

1 su bardağı konserve bezelye

1/2 demet dereotu

2 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı tereyağı

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

2 tane küp şeker

Tuz

GARNİTÜRLÜ PİRİNÇ PİLAVI YAPILIŞI

Pilav tarifimiz için pirinçlerimizi bir kabın içerisine koyuyoruz ve üzerini geçecek kadar sıcak su koyarak, 1 saat kadar bekletiyoruz.

Havucumuzu ve patatesimizi küp küp olacak şekilde küçük küçük doğruyoruz ve birlikte bir tencereye alarak, haşlıyoruz.

Pirinçlerimiz yeteri kadar beklediği zaman yıkayıp, suyunu süzüyoruz.

Pilav tenceresi içerisine zeytinyağımızı ve tereyağımızı alıp, ısıtıyoruz.

Isınan tenceremize pirinçlerimizi alıyoruz ve 5-10 dakika kadar kavuruyoruz.

Ardından şekerimizi, tuzumuzu ve sıcak suyumuzu ekliyoruz.

Ocağımızın altını kısıp, pirinçlerimiz suyunu çekinceye kadar pişiriyoruz.

Pilavımızı beklerken, dereotumuzu ince ince kıyıyoruz ve pilavımız suyunu çektiği zaman bezelye, havuç ve patatesimiz ile birlikte tenceremize alıyoruz.

İyice karıştırıp, bir süre birlikte pişirdikten sonra, ocaktan alıyoruz ve 30 dakika kadar dinlendiriyoruz.

Garnitürlü pirinç pilavımız artık servis için hazırdır.

Afiyet olsun.