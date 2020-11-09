Rengârenk görüntülü tane tane bir pilav tarifine ne dersiniz? Sizler için hazırladığımız garnitürlü pilav tarifi hem pratik hem de bol lezzetlidir. Eğer garnitürleri tamamen konserve kullanmak isterseniz, garnitür konservelerinden yaklaşık 2 su bardağı ekleyebilirsiniz. Ancak taze tercih ederseniz garnitürlü pirinç pilavı tarifimiz çok daha lezzetli olacaktır.
GARNİTÜRLÜ PİRİNÇ PİLAVI MALZEMELER
- 2 su bardağı kadar Osmancık pirinç
- 1 tane patates
- 1 tane havuç
- 1 su bardağı konserve bezelye
- 1/2 demet dereotu
- 2 su bardağı sıcak su
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 tane küp şeker
- Tuz
GARNİTÜRLÜ PİRİNÇ PİLAVI YAPILIŞI
- Pilav tarifimiz için pirinçlerimizi bir kabın içerisine koyuyoruz ve üzerini geçecek kadar sıcak su koyarak, 1 saat kadar bekletiyoruz.
- Havucumuzu ve patatesimizi küp küp olacak şekilde küçük küçük doğruyoruz ve birlikte bir tencereye alarak, haşlıyoruz.
- Pirinçlerimiz yeteri kadar beklediği zaman yıkayıp, suyunu süzüyoruz.
- Pilav tenceresi içerisine zeytinyağımızı ve tereyağımızı alıp, ısıtıyoruz.
- Isınan tenceremize pirinçlerimizi alıyoruz ve 5-10 dakika kadar kavuruyoruz.
- Ardından şekerimizi, tuzumuzu ve sıcak suyumuzu ekliyoruz.
- Ocağımızın altını kısıp, pirinçlerimiz suyunu çekinceye kadar pişiriyoruz.
- Pilavımızı beklerken, dereotumuzu ince ince kıyıyoruz ve pilavımız suyunu çektiği zaman bezelye, havuç ve patatesimiz ile birlikte tenceremize alıyoruz.
- İyice karıştırıp, bir süre birlikte pişirdikten sonra, ocaktan alıyoruz ve 30 dakika kadar dinlendiriyoruz.
- Garnitürlü pirinç pilavımız artık servis için hazırdır.
Afiyet olsun.
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