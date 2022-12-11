'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filmi Anadolu Abdallarınca izlendi

AA

'Ayla', 'Müslüm' ve 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmlerine yapımcı olarak imza atan Mustafa Uslu'nun yeni filmi 'Garip Bülbül Neşet Ertaş', 23 Aralık'ta vizyona girecek.

Neşet Ertaş'ın yaşam hikayesinin yazılıp, eserlerinin notaya aktarılmasına resmi muvafakat verdiği Prof. Dr. Erol Parlak'ın aynı isimli kitabından uyarlanan filmin senaryosu Fulya Özcan ve Mert Dikmen tarafından kaleme alındı.

Neşet Ertaş

Dijital Sanatlar'daki özel gösterimin ardından değerlendirmelerde bulunan Doğuş Partisi ve 81 İl Davulcu Aşiretler Derneği Başkanı Mahmut Karalar, filmin Abdallık kültürünü anlattığını belirterek, yapımı çok beğendiğini söyledi.

Karalar, Neşet Ertaş'ın Abdal geleneğinin önemli temsilcilerinden olduğuna dikkati çekerek, "Filmi izleyince çok memnun oldum. Abdalları temsilen bu filmden çok memnun kaldım. Filmin bizler için çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Doğuş Partisi ve 81 İl Davulcu Aşiretler Derneği Başkanı Mahmut Karalar

Anadolu'nun çeşitli yörelerinde Halit Haraboğlu, Hataylı Halil Ağa gibi değerli Abdalların da olduğuna işaret eden Karalar, "Bu isimlerin ülke için neler yaptıklarını, yapabileceklerini ve bu vatanın evlatları olduğumuzu göstermesi çok önemliydi. Neşet Ertaş'a çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir film olmuş. Bu film için elimizden gelen neyse yanında olacağız. Bir soru işaretiyle gelmiştik ama bizlere bu kadar hitap edecek bir şey bulamazdık" ifadelerini kullandı.

"NEŞET ERTAŞ YAPMIŞ OLDUĞU TÜRKÜLERLE ÇOK GÜZEL DEĞERLER BIRAKTI"

Balkan Roman Dernekler Birliği Federasyon Başkanı Hilmi Keskin de Neşet Ertaş'ı 'usta' olarak gördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

Yaklaşık 45 senedir sahne hayatım var. Edirne'nin mahalli sanatçısı sayılırım. Neşet Ertaş türkülerini konserlerde söylerdik, hâlâ da söylemeye devam ediyoruz. Neşet Ertaş bizlere çok değerli bir miras bıraktı. Yapmış olduğu türkülerle çok güzel değerler bıraktı. Neşet Ertaş'ın doğumundan ölümüne kadar olan sürecin filmde çok iyi anlatıldığını düşünüyorum. Abdal toplumunu aşağılayıcı ve küçük düşürücü herhangi bir şey yoktu. Aşiret reislerinin ön yargılı olmalarını istemiyorum. Çok duygusal bir film. Bize böyle bir miras bıraktığı ve abdal toplumunu çok iyi tanıttığı için Neşet Hocamıza Allah'tan rahmet dilerim."

Hilmi Keskin, Mahmut Karalar, Bektaş Açıkgöz ve Hakan Kaya

Filmi izlemeyi herkese tavsiye eden Keskin, "Yanlarına mutlaka mendil alsınlar. Çok duygusal bir film. Filmde sadece Neşet Ertaş'ın hayatı anlatılmış. Ailesine herhangi bir dokunma yoktur. Ben bu filmi tüm Türkiye'nin izlemesini isterim. Ben kendi yaşadığım şehirde bu filmin vizyona girmesi için imza kampanyaları düzenleyeceğim" diye konuştu.

"SADECE BİZLERE DEĞİL, ÇOCUKLARIMIZA DA MİRAS OLACAK"

Ankara Altındağ'dan Abdalları temsilen gelen Hakan Kaya, filmin yapımında emeği geçen herkesi tebrik ederek, "Bu filmi herkesin seyretmesini istiyorum. Türkiye'de ve dünyada ezilen halklar var. Ezilen halkları bu kadar muhteşem bir şekilde anlatması bizlere gurur verdi. Bu filmin yayınlanması için elimi değil yüreğimi taşın altına koyacağım. Sadece bizlere değil çocuklarımıza da miras olacak bir film" ifadelerini kullandı.

Kaya, Abdallık geleneğini filmin çok iyi yansıttığına vurgu yaparak, 'Garip Bülbül Neşet Ertaş'ı izlerken kendi gençliğini, babası ve dedesiyle yaşadığı diyalogları hissettiğini dile getirdi.

Doğuş Partisi Ankara İl Başkanı Bektaş Açıkgöz ise Neşet Ertaş'ın üvey annesiyle aynı köyden olduğunu aktararak, kendisinden önce yaşayanların anlattıklarıyla filmde izlediklerinin örtüştüğünü ifade etti.

Bektaş Açıkgöz

"NEŞET ERTAŞ BİR BABAYDI"

Açıkgöz, Neşet Ertaş ve Abdallar hakkında olması gereken her şeyin yansıtılmasından memnun olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Neşet Ertaş bir babaydı. Özellikle bizim Abdal aşiretleri üzerinde çok değerliydi. Bizi en iyi ifade eden kişiydi. Mesela onunla Viyana'da beraber bir düğünde çalmıştık. Neşet Ertaş verilen parayı hiçbir zaman kendisi almazdı. Ankara ve Yozgat'taki fakir insanlara dağıtırdı. Filmi herkesin izlemesini isterim. Benim duygularım bambaşka... Herkes bilsin ki Neşet Ertaş hakkında hiçbir olumsuzluk yok. Lütfen izleyelim.

Ertaş'ı Ramazan Bağgül'ün canlandırdığı yapımda, sanatçının çocukluğunu Onur Efe Şahin, gençliğini ise Bektaş Dolu oynadı. Şarkıcı Zara ise sanatçının annesi 'Döne Ertaş' rolünde izleyici karşısına çıkacak.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca; Melisa Aslı Pamuk, Yüsra Geyik, Toygan Avanoğlu, Serkan Köksal, Selin Genç, Rüzgar Aksoy, Ayça Damgacı, Bahtiyar Engin, Caner Kurtaran, Yiğit Mahzuni, Celal Öztürk, Gözde Kansu, Renan Bilek, Cemal Toktaş, Atay Yıldız, Cansu Fırıncı, Kemal Başar, Mehmet Esen, Ali Tutal, Erhan Uslu, İmren Çapanoğlu, Ersin Faikzade, Cenk Gürpınar, Hasan Ali Mete, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Erkan Kolçak Köstendil, Doğan Tokel, Asaf Doğan ve Ayhan Pekbilgin yer alıyor.

Müzik direktörlüğünü Yıldıray Gürgen'in üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak ve Berker Berki oturuyor.