Garanti BBVA, Sürdürülebilirlik Kredisi'ni dijitalleştirdi

Bankadan yapılan açıklamayan göre, Garanti BBVA, yalnızca şubeden yapılabilen pek çok işlemi dijitale taşımaya devam ediyor.

Garanti BBVA Mobil veya İnternet Bankacılığı aracılığıyla sürdürülebilirlik odaklı yatırımlar için kredi kullanabilecek.

Banka, dijitalleşme yatırımları sayesinde müşterilerinin iş süreçlerini basitleştirirken aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlamayı hedefliyor. Böylece şirketler, karbon salımlarını azaltma, enerji verimliliğini artırma ve çevresel dönüşüm yatırımlarını hayata geçirme süreçlerinde ihtiyaç duydukları kaynağa çok daha hızlı erişebilecek.

Kredi sürecinin dijitalleşmesi, zamandan ve operasyonel maliyetlerden tasarruf sağlayan banka, kağıt kullanımını azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sunacak.

Sürdürülebilirlik Kredisi, müşterilerin sürdürülebilir yatırımlarını desteklemek üzere sunuluyor. İşletmeler, iklim değişikliğiyle mücadele, doğal sermayenin korunması, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir tarım ve su verimliliği yatırımları ile sosyal altyapıların geliştirilmesi, toplumsal eşitliğin ve finansal kapsayıcılığın artırılması alanındaki projelerinde söz konusu kaynaktan faydalanabiliyor.

Krediden yararlanmak isteyen tüzel ve şahıs firmalarının, sürdürülebilirlik yatırımlarına ilişkin harcamalarını fatura karşılığında belgelemesi gerekiyor.

Böylece sağlanan finansmanın gerçekten sürdürülebilir projelere yönlendirildiği güvence altına alınmış oluyor. Kredi tutarı, alacaklının değil doğrudan krediyi kullanan müşterinin hesabına yatırılıyor.

2018-2025 dönemi için belirlediği 400 milyar liralık sürdürülebilir finansman hedefini, 2025'in ilk yarısında tamamlayan banka, 2018-2029 yıllarını kapsayan yeni hedefini 3,5 trilyon lira olarak açıkladı. Böylece 2025'in ikinci yarısından 2029 sonuna kadar yaklaşık 3,1 trilyon liralık yeni kaynak sürdürülebilir yatırımlara yönlendirilecek.

"Sürdürülebilir finansman alanında öncü adımlar attık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, uzun yıllardır sürdürülebilir finansman alanında öncü adımlar attıklarını belirtti.

Sürdürülebilirlik yolculuğunda ilk adımdan itibaren müşterilerine eşlik ettiklerini aktaran Onaran, şunları kaydetti:

"Yeşil/sosyal kredilerden çevreci taşıt kredilerine, sürdürülebilir tahvillerden, çevresel ve sosyal yatırımlarda aktif danışmanlık hizmetlerine ve su verimliliğiyle ilgili projelere yönelik 'mavi finans' araçlarına kadar pek çok sürdürülebilir finansman ürünü sunuyoruz. Müşterilerimizin karbon emisyonlarını azaltmalarına, enerji verimliliği yatırımlarına ve çevresel dönüşümlerine finansman sağlamak önceliklerimizden biri."