Garanti BBVA, dijital slip uygulamasına geçiyor

Garanti BBVA banka veya kredi kartları ile Garanti BBVA poslarında yapılan tüm işlemler artık ekstra bir düzenleme gerekmeksizin BonusFlaş uygulamasından takip edilebilecek.
Kart kullanıcıları uygulama aracılığı ile fiziksel olarak aldıkları kağıt slipin birebir aynısı olan dijital versiyonunu görüntüleme imkanı bularak basılı slip saklama gereksiniminden kurtulacak.
Müşteriler ayrıca uygun Garanti BBVA poslarında yapılan 500 TL altı temassız işlemler için BonusFlaş üzerinden “sliplerimi sadece dijital olarak almak istiyorum, basılı almak istemiyorum” tercihi yaparak kağıt tüketimini ve karbon ayak izlerini azaltma şansı elde edecek.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer, “Garanti BBVA olarak, ödeme sistemleri alanında sunduğumuz yenilikçi ürün ve hizmetlerle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak en büyük önceliğimiz. Aynı zamanda sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele stratejimiz doğrultusunda hem kendimizin hem de müşterilerimizin çevresel etkisini azaltmak adına her adımımızı titizlikle atıyoruz. Temassız işlemlerin, kartsız mobil ödeme çözümlerinin hayatımızda daha fazla yer almasıyla beraber basılı sliplerin de dijitale dönmesi sektörümüz için çok değerli bir gelişme olacak. Bundan sonra yapılacak iş yeri entegrasyonlarıyla dijital slip uygulamamız daha da fazla yayılacak. Yapılan araştırmalara göre tüm sektörlerde 2021 yılında yapılan işlemler göz önüne alındığında, kağıt sliplerin hayatımızdan çıkmasıyla birlikte 5 bin ton kağıt tasarrufu ile 86 bin ağacı kurtarılabileceğimizi öngörüyoruz." dedi
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