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Geçtiğimiz ay, Sağlık Bakanlığı'na yurtdışından tedarikle 200 adet solunum cihazı bağışlama planını açıklayan Garanti BBVA, salgınla mücadele sürecinde yerli cihaz üretiminin hız kazanmasıyla birlikte, Türkiye'deki üretime de katkı sağlamak adına, bu bağışını yerli üretime yönlendirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA bu kapsamda toplam 500 adet yerli üretim yoğun bakım solunum cihazı tedarikini üstlendi.

İlk etapta 100'er adet cihaz yeni açılan Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne teslim edilirken, kalan cihazlar üretim planı paralelinde diğer ihtiyaç duyulan hastanelere yönlendirilecek.

Konuyla ilgili bilgi veren Genel Müdür Recep Baştuğ, "Başından itibaren salgınla mücadeleye gücümüzün yettiğince destek olduk. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığımıza yapmayı planladığımız solunum cihazı desteğini Nisan ayında açıklamıştık. Bu esnada ülkemizde salgına karşı çok önemli adımlar atıldı ve bir yandan İstanbul'da iki acil durum hastanesi inşa edilirken, bir yandan da hastalığın tedavisinde kritik öneme sahip solunum cihazlarının yerli üretimi başladı. Biz de daha önce yurtdışından satın almak üzere harekete geçtiğimiz solunum cihazlarının tedarikini hâlihazırda üretimi başlayan yerli cihazlara yönlendirdik. Böylece tedarik ettiğimiz cihaz sayısını 500 adede yükseltirken, yerli üretime de katkı sağlama imkânı bulduk" dedi.