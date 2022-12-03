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Haberler Dünya Kupası 2022

Gana Milli Takımı Teknik Direktörü Otto Addo, görevini bırakıyor

2022 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan Gana'nın teknik direktörü Otto Addo, görevini bırakacağını açıkladı

Giriş: 03.12.2022 - 00:43 | Güncelleme: ABONE OL
Gana Milli Takımı Teknik Direktörü Otto Addo, görevini bırakıyor

Portekiz, Güney Kore ve Uruguay'ın yer aldığı H Grubu'nu son sırada tamamlayan Gana'da, 47 yaşındaki teknik direktör Addo, görevinden ayrılıyor.

Uruguay'a 2-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Addo, milli takımdaki görevinden istifa edeceğini ve Borussia Dortmund'daki yetenek koçluğu görevine odaklanacağını doğruladı.

Bu yıl mart ayında Gana'nın geçici teknik direktörlüğüne getirilen Addo, 1-1'lik Nijerya beraberliğinin ardından ülkesinin milli takımını Dünya Kupası'na götürmüştü.

Gana, gruptaki ikinci maçında Güney Kore'yi 3-2 yenerken, Addo ülkesinin başında Dünya Kupası'nda maç kazanan ilk Ganalı teknik direktör oldu.

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