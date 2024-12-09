Gana'da seçimi ana muhalefet partisi lideri kazandı

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da, 7 Aralık'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini, ana muhalefet partisi Ulusal Demokratik Kongre (NDC) adayı John Dramani Mahama kazandı.

Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Jean Mensa, düzenlediği basın toplantısında, 7 Aralık'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde 276 seçim bölgesinden 267'sinde oy sayım işleminin tamamlandığını belirtti.

İkinci kez cumhurbaşkanı olarak seçilen 66 yaşındaki Mahama, 2008-2012 yıllarında devlet başkan yardımcılığı görevine seçildi.

Mensa, John Dramani Mahama'yı, ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak ilan etti.

Mahama, görev süresi sırasında, dönemin Cumhurbaşkanı John Evans Atta Mills'in 2009'da hayatını kaybetmesi üzerine cumhurbaşkanlığı görevini üstlendi.

2012'de yapılan seçimleri kazanarak yeniden cumhurbaşkanı seçilen Mahama, 2016 ve 2020 yıllarındaki seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo'ya karşı yarışsa da her iki seçimi de kaybetti.

Yaklaşık 34,4 milyon nüfusa sahip, 18,7 milyon seçmenin bulunduğu Gana'da, cumhurbaşkanlığı için 12 aday yarışmıştı.