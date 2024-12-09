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        Haberler Dünya Gana'da seçimi ana muhalefet partisi lideri kazandı | Dış Haberler

        Gana'da seçimi ana muhalefet partisi lideri kazandı

        Batı Afrika'nın önemli ülkelerinden Gana'da seçimleri ana muhalefet partisinin lideri Dramani Mahama kazandı. Mahama toplam oyun %56'sını alarak cumhurbaşkanı seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 22:24 Güncelleme: 09.12.2024 - 22:24
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        Gana'da seçimi ana muhalefet partisi lideri kazandı
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        Batı Afrika ülkelerinden Gana'da, 7 Aralık'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini, ana muhalefet partisi Ulusal Demokratik Kongre (NDC) adayı John Dramani Mahama kazandı.

        Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Jean Mensa, düzenlediği basın toplantısında, 7 Aralık'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde 276 seçim bölgesinden 267'sinde oy sayım işleminin tamamlandığını belirtti.

        Mahama'nın oyların yüzde 56,55'ini aldığını bildiren Mensa, iktidardaki Ulusal Vatansever Partisi (NPP) adayı mevcut Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia'nın ise oyların yüzde 41,61'ini aldığını kaydetti.

        Mensa, John Dramani Mahama'yı, ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak ilan etti.

        John Dramani Mahama

        İkinci kez cumhurbaşkanı olarak seçilen 66 yaşındaki Mahama, 2008-2012 yıllarında devlet başkan yardımcılığı görevine seçildi.

        Mahama, görev süresi sırasında, dönemin Cumhurbaşkanı John Evans Atta Mills'in 2009'da hayatını kaybetmesi üzerine cumhurbaşkanlığı görevini üstlendi.

        2012'de yapılan seçimleri kazanarak yeniden cumhurbaşkanı seçilen Mahama, 2016 ve 2020 yıllarındaki seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo'ya karşı yarışsa da her iki seçimi de kaybetti.

        Yaklaşık 34,4 milyon nüfusa sahip, 18,7 milyon seçmenin bulunduğu Gana'da, cumhurbaşkanlığı için 12 aday yarışmıştı.

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