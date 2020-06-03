Gana ulusal basınında çıkan haberlere göre, ülkenin Agona bölgesindeki Swedru-Winneba kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tanker minibüse çarpıştı ve ardından alev aldı.

Yangında tankerin sürücüsü ile minibüste bulunan 11 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

AA'nın aktardığı habere göre; kazanın tanker sürücüsünün aşırı hız yapmasından kaynaklandığını tahmin ediliyor.