"NASIL BİR SEVGİ BU?"

Gamze Erçel, 11 aylık kızının karelerini "Nasıl bir sevgi bu? Her gün 'ona yetiyor muyum, ona yeterince sevgimi gösterebiliyor muyum?' diye kendimi sorguluyorum. Saçmalık bu annelik" notuyla yayınladı.