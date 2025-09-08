'Game of Thrones' yıldızı Hafthor Bjornsson dünya rekoru kırdı
'Game of Thrones' dizisindeki 'Dağ' karakteriyle ünlenen Hafthor Bjornsson, 510 kilo ağırlığı kaldırarak dünya rekoru kırdı
'Game of Thrones' dizisi yıldızı Hafthor Bjornsson, bir kez daha dünya ağırlık kaldırma rekorunu kırdı. Boyu; 2,05 metre uzunluğunda olan İzlandalı oyuncu, rekoru daha önce iki kez kırmıştı..png
Hafthor Bjornsson'un 2022'de bir boks maçında yendiği rakibi Eddie Hall, 2016'da 500 kilo kaldıran ilk kişiydi..png
Ancak Hafthor Bjornsson 2020'de 501 kilo, 2022'de 505 kilo kaldırarak rekoru yenilemişti. Bjornsson, İngiltere'nin Birmingham şehrinde Dünya Deadlift Şampiyonası'nda seyircilerin önünde 510 kilo kaldırarak rekoru bir kez daha kırdı.
Günde 10 bin kalori alarak beslenen oyuncu, ağırlığı kaldırmaya çalışırken neredeyse hiç zorlanmamış gibi görünüyordu..png
Hafthor Bjornsson 2018'de araba kaldırma, kaya taşıma, halter kaldırma, kamyon taşıma gibi yarışlara girerek 'dünyanın en güçlü adamı' ünvanını almıştı.