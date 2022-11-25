STAT: Ahmed bin Ali Stadı
HAKEM: Mario Escobar
SAAT: 13.00
YAYIN: TRT1
GALLER: Hennessey, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Williams, Ampadu, Wilson, Ramsey, Bale, Moore
İRAN: Hossein Hosseini, Rezaeian, Pouraliganji, Majid Hosseini, Mohammedi, Gholizadeh, Nooroullahi, Ezzatolahi, Hajsafi, Azmoun, Taremi
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın B Grubu'nda yer alan Galler ile İran, ikinci maçlarında karşı karşıya geliyor.
Tarihinde Dünya Kupası'na ikinci kez katılan Galler, gruptaki ilk maçında, son dakikalarda Gareth Bale'in attığı penaltı golüyle ABD ile berabere kalmıştı.
Protestoların damga vurduğu karşılaşmada ise İran, İngiltere'ye 6-2 mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yapmıştı.