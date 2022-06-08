Galler Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak ve izlenecek?

Galler Hollanda maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Gareth Bale ve Memphis Depay gibi iki dünyaca ünlü yıldızı karşı karşıya getirecek zorlu mücadeleye ilişkin merak edilen bilgileri bir araya getirdik...

GALLER HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Galler Hollanda maçı bu akşam saat 21:45'de başlayacak.

GALLER HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi Lig-A 4.Grup 2. maçına sahne olacak Galler Hollanda mücadelesi S-Sport 2'den canlı yayınlanacak.

S SPORT NASIL İZLENİR?

İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Portekiz Süper Lig'in ülkemizdeki yayıncı kuruluşu olan S Sport, Digiturk'te yer almıyor. S Sport 1 ve S Sport 2 kanalları; D Smart, Tivibu, Kablo TV, Turkcell TV+, Vodafone TV, S Sport Plus'tan aylık abonelik ücretiyle izlenebiliyor.