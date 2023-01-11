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Galaxy S23 lansmanı için kesin tarih açıklandı: 1 Şubat

Geçtiğimiz hafta kısa bir videoda lansman tarihi sızan Samsung Galaxy S23 için resmi açıklama geldi. Lansman tarihinin yanı sıra bazı yeni özellikler de gün yüzüne çıkıyor.

Giriş: 11.01.2023 - 12:36 | Güncelleme: ABONE OL
Galaxy S23 için kesin tarih açıklandı

Daha önce lansman tarihinin sızdığını belirttiğimiz Samsung Galaxy S23 için resmi açıklama geldi. Samsung, bir sonraki amiral gemisi cihaz ailesi Galaxy S23'ü 1 Şubat'taki bir etkinlikte tanıtacağını açıkladı. Etkinlik global çapta internet üzerinden yayınlanacak ve herkes buna tanık olabilecek.

Yeni Galaxy S23’ün lansmanı, Plus ve 200MP özellikli Galaxy S23 Ultra versiyonlarını da içerecek bir etkinlik ile San Francisco'da olacak.

REZERVASYONLAR BAŞLADI

Samsung'un bir sonraki büyük cihazını almak istediğinden emin olanlar için ön satış rezervasyonları başladı bile. Samsung henüz detayları çok da belli olmayan etkinliğe kadar devam edecek olan rezervasyonlar için önceden para yatırılmasını talep etmiyor. Yalnızca isim ve e-posta adresi ile Galaxy S23 ile ön rezervasyon yaptırılabiliyor.

YENİ NESİL PLATFORM

Samsung Galaxy S23 lansmanı, 2023 yılının ilk büyük telefon lansmanı olarak diğer üreticilerin de yakın zamanda yeni modellerini tanıtması için hızlı bir öncü olacak. Qualcomm, tüm Galaxy S23 cihazlarında yeni nesil Snapdragon 8 Gen 2 mobil platformunu kullanacağını yüksek sesle vurgularken Samsung'un amiral gemileri için bir hız artışı alabileceği dahi belirtliyor.

Galaxy S23’ün en yüksek fiyatlı ve donanımlı versiyonu olacak ‘ULTRA’nın 200 MP’lik sensöre sahip olacak ilk Samsung modeli olacağı belirtiliyor.

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