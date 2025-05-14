Galatasaraylı taraftarlar Türkiye Kupası zaferini kutladı
Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Türkiye Kupası şampiyonluğunu sokaklara akın ederek kutladı.
Giriş: 14.05.2025 - 23:46 Güncelleme: 15.05.2025 - 00:13
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Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı müzesine götürürken, Türkiye'nin dört bir yanındaki sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük coşku yaşadı.
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Sokaklara akın eden Galatasaraylı taraftarlar, bayraklar ve meşaleler eşliğinde kupa şampiyonluğunu kutladı.
İşte o anlar:
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