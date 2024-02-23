Galatasaraylı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag'a konuk olan Galatasaray'da taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı
Galatasaraylı taraftarlar, Sparta Prag deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.
Karşılaşmayı izlemek için Çekya'ya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, akşam saatlerinde Prag'daki kent meydanında toplandı. Burada marşlar ve tezahüratlarla maç havasına giren taraftarlar, daha sonra güvenlik önlemleri altında toplu halde stada geçti.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu sırada yaptıkları tezahüratlarla Filistin'e destek verip, İsrail'i lanetledi.
Statta da tribündeki yerlerini alan taraftarlar, takımlarını coşkulu bir şekilde destekledi.