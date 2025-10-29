Galatasaraylı futbolculardan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Galatasaray sosyal medya hesabından futbolcuların yer aldığı bir video paylaştı. Videoda sarı-kırmızılı futbolculardan Abdülkerim Bardakcı, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Victor Osimhen, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Barış Alper Yılmaz, Mario Lemina ve Berkan Kutlu yer aldı. Yabancı futbolcular Türkçe 'İyi bayramlar' diyerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Ayrıca videoda futbolcular ve teknik ekibin büyük Türk bayrağıyla fotoğraf çekilmesinden görüntüler de paylaşıldı.

🇹🇷 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun! pic.twitter.com/GPRnOHMU3S — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 29, 2025