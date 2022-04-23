DHA

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig´in 34'üncü haftasında yarın deplasmanda Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri´nde sabah gerçekleştirilen antrenman öncesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Futbolcular ve teknik heyet, Galatasaray Futbol Akademisi´nden çocuklara armağanlar verdi. Bu arada Katalanlar´ın bayramı St.Jordi Günü dolayısıyla teknik direktör Domenec Torrent, Florya´daki kadın çalışanlara gül hediye etti.

Antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra top kapma/pas çalışması gerçekleştirildi. Pozisyon oyununun ardından hücum varyasyonları üzerinde durulan taktik çalışma ile antrenman tamamlandı.

Öte yandan gribal enfeksiyonu bulunan Taylan Antalyalı'nın antrenmanda yer almadığı belirtildi.

Sarı-kırmızılılar yarınki Altay karşılaşması için bugün 15.15´te kalkacak uçakla İzmir´e gidecek.

İzmir'e gidecek kafile şöyle;

"Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicâldau, Marcão Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sacha Boey."