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        Haberler Spor Futbol Galatasarayın eski futbolcusu Tanguy Ndombele, Nice'e transfer oldu - Futbol Haberleri

        Galatasarayın eski futbolcusu Tanguy Ndombele, Nice'e transfer oldu

        Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen Fransız orta saha Tanguy Ndombele, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'e transfer oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 21:05 Güncelleme: 04.07.2024 - 21:07
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        Ndombele'nin yeni adresi belli oldu!
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        Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nice, geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Tanguy Ndombele'yi kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Galatasaray'ın geçen sezon İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan kiraladığı Ndombele, sergilediği performansla beklentileri karşılayamamıştı.

        Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 6'sı ilk 11'de olmak üzere 26 maça çıkmıştı.

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