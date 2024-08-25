Galatasaray-Young Boys maçını Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek
Galatasaray'ın Young Boys ile 27 Ağustos Salı akşamı oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçını Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.
Giriş: 25.08.2024 - 11:45 Güncelleme: 25.08.2024 - 11:45
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşına Galatasaray'ın Young Boys'u ağırlayacağı maçın akemi belli oldu.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; RAMS Park'taki zorlu mücadeleyi Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.
Galatasaray, Young Boys'u 3-2'nin rövanşında 27 Ağustos Salı günü konuk edecek.
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