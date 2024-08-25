Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        ikas Eyüpspor
        EYP
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        Rams Başakşehir
        İBFK
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Net Global Sivasspor
        SVS
        4
        Göztepe
        GÖZ
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Samsunspor
        SAMS
        3
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        3
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        2
        Trabzonspor
        TS
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        1
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        1
        Antalyaspor
        ANT
        1
        Bellona Kayserispor
        KYS
        0
        Adana Demirspor
        ADS
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray-Young Boys maçını Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek - Futbol Haberleri

        Galatasaray-Young Boys maçını Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek

        Galatasaray'ın Young Boys ile 27 Ağustos Salı akşamı oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçını Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 11:45 Güncelleme: 25.08.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray'a Norveçli hakem!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşına Galatasaray'ın Young Boys'u ağırlayacağı maçın akemi belli oldu.

        UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; RAMS Park'taki zorlu mücadeleyi Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.

        Galatasaray, Young Boys'u 3-2'nin rövanşında 27 Ağustos Salı günü konuk edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliye'ye takıldı
        Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliye'ye takıldı
        Tansiyon yükseldi! Lübnan ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Tansiyon yükseldi! Lübnan ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        ABD'den İsrail'e destek
        ABD'den İsrail'e destek
        7 kişiyi öldüren canilerden birini serbest bırakıp takip ettiler!
        7 kişiyi öldüren canilerden birini serbest bırakıp takip ettiler!
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        Kayıp Narin'i arama çalışmaları 4'üncü gününde: Valilikten yeni açıklama
        Kayıp Narin'i arama çalışmaları 4'üncü gününde: Valilikten yeni açıklama
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        Akdeniz ve Ege'yi geride bıraktı: 6 bin 600 nüfuslu ilçe 1,5 milyon turisti ağırladı
        Akdeniz ve Ege'yi geride bıraktı: 6 bin 600 nüfuslu ilçe 1,5 milyon turisti ağırladı
        Sel ve heyelan tehlikesi sürüyor!
        Sel ve heyelan tehlikesi sürüyor!
        Almanya'daki bıçaklı saldırıda bir kişi gözaltında
        Almanya'daki bıçaklı saldırıda bir kişi gözaltında
        Aynı şezlongu paylaştılar
        Aynı şezlongu paylaştılar
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Mourinho'nun Rizespor 11'i
        Mourinho'nun Rizespor 11'i
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Biri çocuk 4 kişiye mezar oldu!
        Biri çocuk 4 kişiye mezar oldu!
        Cani koca döverek öldürdü!
        Cani koca döverek öldürdü!
        Aslan'da rota sol bek!
        Aslan'da rota sol bek!
        Bir fışkırıyor, bir kayboluyor! Açıklama geldi
        Bir fışkırıyor, bir kayboluyor! Açıklama geldi
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Habertürk Anasayfa