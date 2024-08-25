6 bin 600 nüfuslu Amasra, 1,5 milyon turisti ağırladı: Ziyaret edenler "iyi ki gelmişiz" diyor

"2 MİLYON TURİSTİ GEÇECEĞİMİZİ TAHMİN EDİYORUZ"

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "Amasra'mız 2024 yılının ilk 8 ayını çok yoğun geçirdi. Ramazan ve Kurban bayramları ve hafta içi ziyaret edenlerle birlikte ilk 8 ayda 1,5 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlamış durumdayız. Amasra'da yağışın az olması ve havaların da güzel gitmesi nedeniyle aynı zamanda güneşin yakıcı etkisine karşın doğal klimamız olan rüzgarımızın da bol olması tercih sebebi oldu. Tarihi, turistik ve gastronomi değerleri için Amasra'mız tercih edilmeye devam ediliyor. Bu yıl sonuna kadar 2 milyon turisti geçeceğimizi tahmin ediyoruz" diye konuştu.