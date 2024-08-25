Nesrin Cavadzade, gizemli erkek arkadaşı ile tatilde
Bodrum'da tatil yapan Nesrin Cavadzade, plajda bir erkek arkadaşıyla aynı şezlongu paylaştı. Cavadzade, bir başka arkadaşıyla ise deniz keyfi yaptı
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bodrum'da tatil yapan Nesrin Cavadzade, bir plajda görüntülendi.
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Nesrin Cavadzade, bir erkek arkadaşıyla aynı şezlongu paylaştı.
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İkili, keyifli halleriyle dikkat çekti. 42 yaşındaki oyuncu, gizemli arkadaşıyla saatlerce sohbet etti.
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Güneşin keyfini çıkaran Nesrin Cavadzade, bir süre sonra sıcaktan bunalınca başka bir arkadaşıyla denize girdi.
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Bir süre arkadaşıyla birlikte yüzen Nesrin Cavadzade daha sonra kurulanmak için şezlonguna geri döndü.
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Nesrin Cavadzade'nin o anları objektiflere böyle yansıdı.
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