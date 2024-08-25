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        Haberler Gündem Hava Durumu 3 kent için önemli uyarı! Sel ve heyelan tehlikesi sürüyor - Son dakika hava durumu | Son dakika haberleri

        3 kent için önemli uyarı! Sel ve heyelan tehlikesi sürüyor

        Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre sel ve heyelan tehlikesi sürüyor. Yapılan uyarıda bugün de Karadeniz'de 3 kentte kuvvetli yağış beklendiğine dikkat çekildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 09:57 Güncelleme: 25.08.2024 - 09:58
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        Sel ve heyelan tehlikesi sürüyor!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile İstanbul, Malatya ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı öngörülüyor.

        Diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun'un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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        İstanbul

        Parçalı Bulutlu 31°

        Ankara

        Güneşli 29°

        İzmir

        Güneşli 36°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 36°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 28°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 30°

        Adana

        Sağanak Yağış 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 37°

        Gaziantep

        Güneşli 33°

        Ağrı

        Güneşli 29°

        KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGARA DİKKAT

        Yağışların, Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinin yerel kuvvetli, Samsun'un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Rüzgârın da, Marmara'nın güneyinde ve Kıyı Ege'de kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

        Yurtta sel ve heyelan!
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        Fotoğraf: AA

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