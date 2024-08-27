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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi play-off turu GS Young Boys maçı muhtemel 11’ler

        Galatasaray Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Young Boys maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Avrupa arenasında yer almak isteyen Galatasaray, sezonun en kritik maçlarından birine çıkıyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin Young Boys takımını konuk ediyor. İlk maçı deplasmanda 3-2 kaybeden Galatasaray, taraftarının da etkisiyle turu İstanbul'da geçmek istiyor. Peki Galatasaray Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi play-off turu GS Young Boys maçı muhtemel 11'ler ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 08:42 Güncelleme: 27.08.2024 - 09:15
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        • 1

          Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre’nin Young Boys ekibini ağırlıyor. Sarı kırmızılı temsilcimiz, rakibini 2 farklı skorla mağlup ettiği takdirde adını bir üst tura yazdıracak. Galatasaray, Young Boys engelini geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalacak. Young Boys’a elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Peki, Galatasaray Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Şampiyonlar Ligi play-off turu GS Young Boys maçı muhtemel 11’ler…

        • 2

          GALATASARAY YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Galatasaray Young Boys maçı, 27 Ağustos 2024 Salı günü günü yani bu akşam Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak.

          Saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek.

          Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mohammad Usman Aslam olacak.

        • 3

          GALATASARAY YOUNG BOYS MAÇI HANGI KANALDA?

          Galatasaray Young Boys rövanş maçı, TRT 1 ekranından ve Tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.

          İki takım arasında İsviçre'de yapılan turun ilk maçını Young Boys 3-2 kazandı. Galatasaray, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek için 2 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.

        • 4

          GALATASARAY YOUNG BOYS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

          GALATASARAY: Muslera, Jelert, Nelsson, Kaan, Köhn, Barış, Torreira, Sara, Kerem, Batshuayi, İcardi

          YOUNG BOYS: Keller, Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam, Niasse, Lauper, Monteiro, Ugrinic, Colley, Ganvoula.

        • 5

          ABDÜLKERİM CEZALI

          İlk Young Boys müsabakasında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı, rövanş karşılaşmasında sahaya çıkamayacak.

          Sarı-kırmızılılarda cezası nedeniyle ilk maçta görev yapamayan Kaan Ayhan, müsabakada süre alabilecek. Sakatlığı devam eden Davinson Sanchez'in durumu ise maç günü netleşecek.

        • 6

          GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

          Galatasaray, rakibini iki ve üst farklı skorlarla mağlup ettiği takdirde adını bir üst tura yazdıracak. Tek farklı galibiyetlerde ise uzatma dakikalarına geçilecek.

          Burada da tek farklı galibiyet bozulmazsa penaltı atışları yapılacak. Her türlü beraberlik ve Young Boys galibiyetinde ise İsviçre temsilcisi adını gruplara yazdıracak.

        • 7

          GALATASARAY'IN KADROSU

          Sarı-kırmızılı kulübün Young Boys maçları için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

          Fernando Muslera, Günay Güvenç, Ahmet Şen, Davinson Sanchez, Leo Dubois, Derrick Köhn, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi.

        • 8
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