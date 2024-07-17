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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Yeni sezon öncesi Avusturya'da kamp yapan Galatasaray, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 23:34 Güncelleme: 17.07.2024 - 23:34
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        Galatasaray'da yeni sezon mesaisi!
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        Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü.

        Linz kenti yakınlarındaki Geinberg kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı takım, basına kapalı çift antrenman yaptı.

        Sabah antrenmanında kuvvet uygulamaları ve koşu yapan futbolcuların akşam ise dinamik ısınmanın ardından üç grup halinde 8'e 2 top kapma ve taktik çalışma gerçekleştirdiği bildirildi.

        Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Slovakya temsilcisi Trencin ile maç yapacak. Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabakanın ardından ilk etap çalışmalarını tamamlayacak sarı-kırmızılılar, Türkiye'ye dönecek.

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