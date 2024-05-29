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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray yayın gelirlerinde de şampiyon! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray yayın gelirlerinde de şampiyon!

        Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun tamamlanmasının ardından yayın gelirleri de belli oldu. Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yayın gelirinde de yaklaşık 240 milyon lira ile zirvede yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 14:40 Güncelleme: 29.05.2024 - 14:40
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        Yayın gelirlerinde de şampiyon G.Saray
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        Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yayın gelirinde de en fazla payı aldı.

        Sarı-kırmızılı kulüp 239,9 milyon lira kazanırken, lig ikincisi Fenerbahçe 217,2 milyon liranın sahibi oldu.

        Beşiktaş 145 milyon lirayla yayın geliri paylaşımında 3'üncü sırayı elde etti.

        Trabzonspor 141,9 milyon lira, Başakşehir 109,9 milyon lirayla 100 milyon barajını aşabilen diğer kulüpler oldu.

        Ligdeki 14 takım yayın pastasından 72,3 ila 94,9 milyon liralık kazanç sağlarken, lig sonuncusu İstanbulspor 56,4 milyon lirayla yetindi.

        HARCAMALARLA YAYIN GELİRİ ARASINDA BÜYÜK FARK!

        Süper Lig kulüplerinin giderleri ile yayın geliri arasında ciddi bir uçurum mevcut.

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        Galatasaray'da 239,9 milyon liralık yayın gelirinin sezonun ortalama döviz kurundan karşılığı 7,7 milyon Euro.

        Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon sadece bonservis ödemeleri ve futbol/antrenör hak edişleri toplamıysa 152,7 milyon Euro.

        Aynı harcama kalemlerinde 160,2 milyon Euro gideri bulunan Fenerbahçe'nin yayın geliri de 6,9 milyon Euro'ya tekabül ediyor.

        Beşiktaş'taki 90,1 milyon Euro'luk harcama karşısında kazanılan yayın geliri 4,6 milyon Euro'da kaldı.

        Trabzonspor ise salt iki kalemdeki 84,1 milyon Euro'luk gider karşısında, yayından 4,5 milyon Euro gelir elde edebildi.

        Süper Lig kulüplerinin yayın geliri dağılımı şöyle:

        Kulüpler Katılım m₺ Performans m₺ Şampiyonlar Payı m₺ Sezon Başarısı (İlk 6) m₺ Toplam milyon ₺ Toplam milyon €
        GALATASARAY 38,03 84,456 77,625 39,8 239,9 7,7
        FENERBAHÇE 38,03 83,232 64,125 31,8 217,2 6,9
        BEŞİKTAŞ 38,03 48,96 54 4 145,0 4,6
        TRABZONSPOR 38,03 56,304 23,625 23,9 141,9 4,5
        BAŞAKŞEHİR 38,03 52,632 3,375 15,9 109,9 3,5
        KASIMPAŞA 38,03 48,96 7,9 94,9 3,0
        SİVASSPOR 38,03 48,96 87,0 2,8
        ALANYASPOR 38,03 48,96 87,0 2,8
        ANTALYASPOR 38,03 45,288 83,3 2,7
        Ç.RİZESPOR 38,03 44,064 82,1 2,6
        A.DEMİRSPOR 38,03 41,616 79,6 2,5
        KAYSERİSPOR 38,03 41,616 79,6 2,5
        GAZİANTEP FK 38,03 39,168 77,2 2,5
        SAMSUNSPOR 38,03 39,168 77,2 2,5
        HATAYSPOR 38,03 39,168 77,2 2,5
        KONYASPOR 38,03 39,168 77,2 2,5
        MKE ANKARAGÜCÜ 38,03 39,168 77,2 2,5
        F.KARAGÜMRÜK 38,03 36,72 74,8 2,4
        PENDİKSPOR 38,03 34,272 72,3 2,3
        İSTANBULSPOR 38,03 18,36 56,4 1,8
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