Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Galatasaray HDI Sigorta Erkek Takımı ile Galatasaray HDI Sigorta Kadın Takımı'nın Kovid-19 testlerinin yapıldığı belirtilerek, "Testler sonucunda erkek takımımızda 1 oyuncumuzda, kadın takımımızda ise teknik ekibimizden 2 kişide pozitif bulguya rastlanmıştır. Oyuncumuz ve teknik ekip personellerimiz izolasyona alınmış olup, gözetim altında bulunmaktadırlar." denildi.

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