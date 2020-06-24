Fenerbahçe ve Galatasaray, Mario Mandzukic için karşı karşıya...

İtalyan basını, ocak ayında Katar ekiplerinden Al Duhail'e transfer olan Mario Mandzukic'e Fenerbahçe ile Galatasaray'ın talip olduğunu yazdı. 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Mandzukic'in yeni adresinin Türkiye ya da İtalya olacağı belirtildi.

Hırvat oyuncunun yıllık 6.5 milyon euro net maaşı olmasının İtalyan takımları için engel yarattığı kaydedildi.