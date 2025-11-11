Galatasaray üretkenlik sorunu yaşıyor!
Okan Buruk yönetiminde kazanılan üç şampiyonlukta da duran top golleri kilit rol oynarken bu sezon üretkenlik sorunu yaşanıyor.
Milli maç arasına lider giren Galatasaray ilk yenilgisini Kocaeli'nde aldı.
Zorlu virajda ilk 45 dakika üretmekte zorlanan Galatasaray'da Sara'nın oyuna girişiyle de gözler duran toplara döndü.
Geçen sezon duran top kullanımıyla fark yaratan Brezilyalı yıldızın topun başına geçtiği pozisyonlar da tehlikeye dönüşmedi.
Geride kalan üç sezonda kazanılan şampiyonluklarda duran toplar önemli aktör haline gelirken bu sezon tablo tamamen değişti.
Galatasaray şimdiye kadar 25 gol kaydederken söz konusu gollerin 22'si akan oyunda üretildi.
Sarı-kırmızılılar sadece bir golü kornerden bulurken iki gol ise penaltı vuruşuyla geldi.
Geçen sezonun tamamında 86 gol kaydeden Galatasaray duran toplardan ise 22 gol üretmişti.
Akan oyunda atılan gol oranı yüzde 60'ta kalırken duran top golleri ise yüzde 25 olmuştu.
Bu sezon ise akan oyun üretimi goller, toplam gollerin yüzde 88'i...
Penaltı dışı duran top golleri ise sadece yüzde 4'te kaldı.