Galatasaray- Trencin hazırlık mücadelesine sayılı saatler kaldı. Avusturya kampında oynadığı iki maçtan da sahadan yenik ayrılan sarı- kırmızılılar, bu kötü seriyi sonlandırarak galibiyetle tanışmak istiyor. Futbolseverler maç öncesinde karşılaşmaya dair detayları araştırıyor. Peki, Galatasaray- Trencin maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, müsabakanın detayları...