Galatasaray, Arda Turan'ın ardından 2. transferini açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından gizemli bir ses paylaşıldı. Paylaşılan "Türkiye'nin ilk ve tek 4 yıldızlı takımı merhaba" sesinin Oğulcan Çağlayan'a ait olduğu belirtildi. Transfer açıklaması bugün resmen yapılacak.

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