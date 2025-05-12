Galatasaray - Trabzonspor ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) kupa sahibini buluyor. Rakiplerini eleyerek finale yükselme başarısı gösteren Galatasaray ve Trabzonspor, kupayı kazanmak için kıran kırana bir mücadeleninin içine girecek. Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, Türkiye Kupası finalinin oynanacağı tarih ve Galatasaray - Trabzonspor maçının saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Galatasaray - Trabzonspor ZTK final maçı ne zaman?" İşte Galatasaray - Trabzonspor ZTK final maçı tarihi...
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Galatasaray - Trabzonspor Türkiye Kupası final maçı için nefesler tutuldu. Daha önce finalde 3 kez karşı karşıya gelen iki ezeli rakipten sarı kırmızılı ekip 2, bordo mavililer ise 1 kez kupayı kazanan taraf oldu. Kupa finali mücadelesinde Cihan Aydın düdük çalacak. Hatırlanacağı gibi son olarak ligin 35. haftasında karşılaşan iki takımın mücadelesinde, Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etmişti. Peki, "Galatasaray - Trabzonspor ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) finali hangi kanalda?" İşte detaylar...
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesi, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak.
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NEREDE OYNANACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finalinin Gaziantep'te oynanacağını açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Trabzonspor ve Galatasaray kulüplerimizin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası Finali, her iki kulübümüzün mutabakatı doğrultusunda Gaziantep Stadyumu'nda oynanacaktır. Müsabaka daha önce ilan edildiği üzere 20.45'te başlayacaktır." denildi.
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GALATASARAY-TRABZONSPOR FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası final maçının ATV ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor