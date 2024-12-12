Galatasaray- Trabzonspor maçı için heyecan sürüyor. Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmada her iki takımda da eksikler bulunuyor. RAMS Park'ta oynanacak maç öncesinde futbolseverler, mücadele ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Galatasaray- Trabzonspor maçı ne zaman? İşte, detaylar...