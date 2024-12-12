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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray- Trabzonspor muhtemel 11'ler Futbol Haberleri

        Galatasaray- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk ediyor. Lig'de oynadığı 15 maçta 13 galibiyet 2 beraberliği bulunan sarı kırmızılılar, galibiyet serisini devam ettirip yoluna namağlüp devam etmek istiyor. Öte yandan bu sezon beklentilerin altında performans gösteren bordo mavililer, zorlu RAMS Park deplasmanından puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 16:22 Güncelleme: 12.12.2024 - 16:22
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        • 1

          Galatasaray- Trabzonspor maçı için heyecan sürüyor. Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmada her iki takımda da eksikler bulunuyor. RAMS Park'ta oynanacak maç öncesinde futbolseverler, mücadele ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Galatasaray- Trabzonspor maçı ne zaman? İşte, detaylar...

        • 2

          GALATASARAY- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

          Galatasaray- Trabzonspor maçı 16 Aralık Pazartesi günü 21.00'de oynanacak.

        • 3

          GALATASARAY- TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

          RAMS Park'ta oynanacak olan zorlu mücadele beİN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

        • 4

          CİMBOM'DA SAKATLIK KABUSU!

          Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in sağlık durumları hakkında açıklama yaptı.

          Sarı-kırmızılılar, Osimhen'in sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama, Barış Alper'in sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edildiğini açıkladı.

        • 5

          OSIMHEN 10 GÜN, BARIŞ ALPER 2-3 HAFTA YOK!

          Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın sahalara dönüş tarihi de belli oldu. HT Spor'dan Çağatay Çelik'in haberine göre; Osimhen 10 gün sahalardan uzak kalacak. Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığının ise 2 ile 3 hafta sürmesi bekleniyor.

        • 6

          GALATASARAY MUHTEMEL 11

          Muslera, Sallai, Abdülkerim, Sanchez, Berkan, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Ziyech, Batshuayi

        • 7

          TFF MAÇIN HAKEMİNİ DUYURDU!

          Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre; 16 Aralık Pazartesi günü Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak dev maçı hakem Kadir Sağlam'ın yönetecek.

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