Galatasaray Trabzonspor maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig 2021-2022 sezonunun 23. hafta maçına sahne olacak Galatasaray Trabzonspor maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Trabzonspor maçı 23 Ocak akşamı saat 19:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: İsmail, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Morutan, Feghouli, Halil.



Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, Peres, Hamsik, Berat, Bakasetas, Yusuf Erdoğan, Nwakaeme, Corneilus.