"AVANTAJIMIZI KULLANACAĞIZ"

Molde’yi ilk maça göre daha iyi tanıdıklarını söyleyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Torreira döndü, Tete’nin daha hazır hale gelmesi, bu anlamda daha güçlü daha dolu bir kadro ile yer alacağız. Yunus ayrıldı. Onun dışında daha güçlü bir şekildeyiz. Kendi sahamızdayız. Daha agresif olmak istiyoruz. İlk maçta geçişlerde rakibimize birçok pozisyon verdik. Kaybettiğimiz toplarda rakibimiz daha etkiliydi. Bize göre daha çok maç oynamış bir takım. Biz de Avrupa’da 6, ligde 2 maç oynadık. Avantajımız var. Bunu da kullanacağız. Maçı kazanmak istiyoruz. Bu avantajı kullanacağız. Asıl olarak gerçek oyunumuzu sahaya koymak. Rakibimizin de çok etkili hücumları var. Kanatları çok etkili bir şekilde kullandılar. Daha sert, daha dirençli daha çok topa sahip olan, top rakipteyken daha agresif olan bir takım olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.