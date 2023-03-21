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Galatasaray, tarihi performansıyla Avrupa'nın zirvesinde!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a 2-1 yenilerek puan kaybeden Galatasaray'ın tarihi serisi Avrupa'nın zirvesine oturdu!

Giriş: 21.03.2023 - 10:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a 2-1 yenilerek aylar sonra puan kaybeden Galatasaray'ın tarihi serisi, Avrupa'nın da zirvesinde.

     

     

  • Süper Lig'de sezona Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetimi, Okan Buruk yönetimindeki yeni teknik ekibiyle giren sarı-kırmızılı ekip, sezon başında ve ara transfer dönemlerinde yaptığı transferlerle dikkati çeken bir kadro oluşturdu.

     

  • 25. haftada Kasımpaşa'yı yenerek galibiyet serisini 14 maça çıkaran Galatasaray, ligde üst üste en fazla maç kazanma rekorunun yeni sahibi oldu.

  • Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük (2-0) maçıyla başlayan süreçte sırasıyla Beşiktaş (2-1), Medipol Başakşehir (7-0), İstanbulspor (2-1), Demir Grup Sivasspor (2-1), MKE Ankaragücü (2-1), Fenerbahçe (3-0), Atakaş Hatayspor (4-0), Fraport TAV Antalyaspor (2-1), Bitexen Giresunspor (4-0), HangiKredi Ümraniyespor (3-2), Trabzonspor (2-1) Gaziantep FK (3-0/Hükmen) ve Kasımpaşa (1-0) maçlarından galibiyetle ayrılarak Beşiktaş'ın 63 yıldır geçilemeyen rekorunun da yeni sahibi oldu.

  • Sarı-kırmızılıların tarihi serisi, Konyaspor mağlubiyetine rağmen Avrupa'nın da zirvesine oturdu. Galatasaray, Avrupa'nın 10 büyük ligi (İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, Rusya, Türkiye, Portekiz, Belçika ve Ukrayna) olan liglerdeki son 15 maçlık dilimde en çok galibiyet alan ve puan toplayan takım oldu. 

  • 14 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 42 puan toplayan Galatasaray, Benfica, Barcelona, Napoli gibi devleri de gerisinde bıraktı. İlk 25 takıma Beşiktaş da girerken Fenerbahçe de Avrupa'nın en formda 15 takımı arasında yer aldı. İşte Avrupa'nın en formda takımları.

     

     

  • 25 - Manchester United | 9 galibiyet | 3 beraberlik | 3 mağlubiyet | 30 puan

     

  • 24 - Dinamo Kiev | 9 galibiyet | 3 beraberlik | 3 mağlubiyet | 30 puan

     

  • 23- Beşiktaş | 9 galibiyet | 3 beraberlik | 3 mağlubiyet | 30 puan

     

     

  • 22 - Monaco | 9 galibiyet | 3 beraberlik | 3 mağlubiyet | 30 puan

     

  • 21 - Reims | 9 galibiyet | 6 beraberlik | 1 mağlubiyet | 30 puan

     

  • 20 - RB Leipzig | 9 galibiyet | 3 beraberlik | 3 mağlubiyet | 30 puan

     

     

  • 19 - PSG | 10 galibiyet | 1 beraberlik | 4 mağlubiyet | 31 puan

  • 18 - Manchester City | 10 galibiyet | 2 beraberlik | 3 mağlubiyet | 32 puan

     

  • 17 - Union Saint-Gilloise | 10 galibiyet | 3 beraberlik | 2 mağlubiyet | 33 puan

     

     

  • 16 - Dnipro | 10 galibiyet | 3 beraberlik | 2 mağlubiyet | 33 puan

  • 15 - Bayern Münih | 10 galibiyet | 3 beraberlik | 2 mağlubiyet | 33 puan

     

  • 14 - Juventus | 11 galibiyet | 1 beraberlik | 3 mağlubiyet | 34 puan

     

     

  • 13 - Braga | 11 galibiyet | 1 beraberlik | 3 mağlubiyet | 34 puan 

  • 12 - Fenerbahçe | 11 galibiyet | 1 beraberlik | 3 mağlubiyet | 34 puan 

     

  • 11 - Sporting CP | 11 galibiyet | 1 beraberlik | 3 mağlubiyet | 34 puan 

     

     

  • 10 - Marsilya | 11 galibiyet | 2 beraberlik | 2 mağlubiyet | 35 puan 

  • 9 - Arsenal | 11 galibiyet | 2 beraberlik | 2 mağlubiyet | 35 puan 

     

  • 8 - Porto | 11 galibiyet | 3 beraberlik | 1 mağlubiyet | 36 puan 

     

     

  • 7 - Dortmund | 12 galibiyet | 1 beraberlik | 2 mağlubiyet | 37 puan 

  • 6 - Zenit | 12 galibiyet | 1 beraberlik | 2 mağlubiyet | 37 puan 

     

  • 5 - Shakhtar | 12 galibiyet | 2 beraberlik | 1 mağlubiyet | 38 puan 

     

     

  • 4 - Napoli | 13 galibiyet | 0 beraberlik | 2 mağlubiyet | 39 puan 

  • 3 - Barcelona | 13 galibiyet | 1 beraberlik | 1 mağlubiyet | 40 puan 

     

  • 2 - Benfica | 13 galibiyet | 1 beraberlik | 1 mağlubiyet | 40 puan 

     

     

  • 1 - Galatasaray | 14 galibiyet | 0 beraberlik | 1 mağlubiyet | 42 puan  

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