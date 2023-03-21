Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük (2-0) maçıyla başlayan süreçte sırasıyla Beşiktaş (2-1), Medipol Başakşehir (7-0), İstanbulspor (2-1), Demir Grup Sivasspor (2-1), MKE Ankaragücü (2-1), Fenerbahçe (3-0), Atakaş Hatayspor (4-0), Fraport TAV Antalyaspor (2-1), Bitexen Giresunspor (4-0), HangiKredi Ümraniyespor (3-2), Trabzonspor (2-1) Gaziantep FK (3-0/Hükmen) ve Kasımpaşa (1-0) maçlarından galibiyetle ayrılarak Beşiktaş'ın 63 yıldır geçilemeyen rekorunun da yeni sahibi oldu.