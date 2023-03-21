Sarı-kırmızılıların tarihi serisi, Konyaspor mağlubiyetine rağmen Avrupa'nın da zirvesine oturdu. Galatasaray, Avrupa'nın 10 büyük ligi (İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, Rusya, Türkiye, Portekiz, Belçika ve Ukrayna) olan liglerdeki son 15 maçlık dilimde en çok galibiyet alan ve puan toplayan takım oldu.