        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray taraftarından Filistin'e destek koreografisi: Soykırımı durdurun! - Futbol Haberleri

        Galatasaray taraftarından Filistin'e destek koreografisi: Soykırımı durdurun!

        UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının üçüncü haftasında Galatasaray ile Bodo/Glimt arasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanan maçta Galatasaraylı taraftarlar, Filistin bayrağıyla koreografi yaparak, "Soykırımı durdurun" pankartı açtı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.10.2025 - 20:33 Güncelleme: 22.10.2025 - 20:33
          Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk etti.

          Galatasaray taraftarı, İsrail'in işgal ve soykırımı altındaki Filistin'e desteğini yineledi.

          Sarı-kırmızılı takımın ulusal ve uluslararası maçlarında Filistin'de yaşanan soykırımı gündeme getiren Galatasaray taraftarı, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt müsabakasını da boş geçmedi.

          Ev sahibi takımın taraftarları, maç öncesindeki seremoni sırasında Filistin'e destek veren bir koreografi gerçekleştirdi.

          Kuzey tribününde kartonlarla Filistin bayrağı oluşturan taraftarlar, İngilizce "Soykırımı durdur" ifadelerinin yazılı olduğu büyük bir pankart açtı.

          Kuzey tribününde ayrıca İngilizce "Özgür Filistin" yazılı pankart asıldı.

        Habertürk Anasayfa