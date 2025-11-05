Galatasaray taraftarından Ajax maçına yoğun ilgi!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olacak Galatasaray'ın taraftarları, maça yoğun ilgi gösterdi.
Mücadelenin oynanacağı Amsterdam kentine adeta akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar, Dam Meydanı'nda toplandı. Alandaki yaklaşık 2 bin taraftar, salladıkları bayraklarla ve yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
Bazı taraftarlar, taşıdıkları bayraklarla Filistin'e destek oldu.