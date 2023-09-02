Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK'ye konuk olacak
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Son şampiyon sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Kalyon Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
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Son şampiyon sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı. Üçüncü haftadaki İstanbulspor mücadelesi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Molde maçı nedeniyle ertelenen Galatasaray, topladığı 4 puanla haftaya 8. sırada girdi. İlk 3 maçını kaybeden Gaziantep temsilcisi ise son sırada yer alıyor.
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SON 14 MAÇINDA KAYBETMEDİ
Galatasaray, çıktığı son 14 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.
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"Cimbom" bu sezon ise 2'si Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
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LİGDE 7 MAÇTA SADECE 2 GOL YEDİ
Galatasaray, Süper Lig'de son 7 müsabakada kalesinde 1 gol gördü. Geçen sezon iyi savunmasıyla dikkati çeken şampiyon Galatasaray, son haftada hükmen kazandığı Atakaş Hatayspor mücadelesi haricinde mücadele ettiği son Süper lig 7 mücadelesinde 14 gol atıp, 1 gol yedi.
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ICARDI DURDURULAMIYOR
Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sezona iyi bir giriş yaptı. Geçen sezon sahaya çıktığı son 6 Süper Lig maçının tamamında fileleri havalandıran ve 9 kez gol sevinci yaşayan Icardi, bu sezon da durdurulamıyor.
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Bu sezon 6 resmi maça çıkan 30 yaşındaki yıldız santrfor, tamamında skoru değiştirdiği son 4 müsabakada 5 kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'da bu sezon yapılan 8 resmi müsabakada ayrıca Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu ikişer, Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira, Angelino, Kerem Aktürkoğlu ve Fredrik Midtsjö birer kez fileleri havalandırdı.
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4 EKSİK
Galatasaray'ın kamp kadrosunda Fredrik Midtsjö ve Sergio Oliveira ile yeni transferler Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha yer almıyor.
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OKAN BURUK'UN MUHTEMEL 11'İ:
Muslera
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- 10
Boey
- 11
Nelsson
- 12
Abdülkerim
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- 13
Angelino
- 14
Torreira
- 15
Kerem Demirbay
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- 16
Tete
- 17
Mertens
- 18
Kerem Aktürkoğlu
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- 19
Icardi