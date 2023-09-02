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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK'ye konuk olacak - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK'ye konuk olacak

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Son şampiyon sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2023 - 10:21 Güncelleme: 02.09.2023 - 10:25
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        • 1

          Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Kalyon Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

        • 2

          Son şampiyon sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı. Üçüncü haftadaki İstanbulspor mücadelesi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Molde maçı nedeniyle ertelenen Galatasaray, topladığı 4 puanla haftaya 8. sırada girdi. İlk 3 maçını kaybeden Gaziantep temsilcisi ise son sırada yer alıyor.

        • 3

          SON 14 MAÇINDA KAYBETMEDİ

          Galatasaray, çıktığı son 14 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

        • 4

          "Cimbom" bu sezon ise 2'si Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

        • 5

          LİGDE 7 MAÇTA SADECE 2 GOL YEDİ

          Galatasaray, Süper Lig'de son 7 müsabakada kalesinde 1 gol gördü. Geçen sezon iyi savunmasıyla dikkati çeken şampiyon Galatasaray, son haftada hükmen kazandığı Atakaş Hatayspor mücadelesi haricinde mücadele ettiği son Süper lig 7 mücadelesinde 14 gol atıp, 1 gol yedi.

        • 6

          ICARDI DURDURULAMIYOR

          Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sezona iyi bir giriş yaptı. Geçen sezon sahaya çıktığı son 6 Süper Lig maçının tamamında fileleri havalandıran ve 9 kez gol sevinci yaşayan Icardi, bu sezon da durdurulamıyor.

        • 7

          Bu sezon 6 resmi maça çıkan 30 yaşındaki yıldız santrfor, tamamında skoru değiştirdiği son 4 müsabakada 5 kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'da bu sezon yapılan 8 resmi müsabakada ayrıca Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu ikişer, Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira, Angelino, Kerem Aktürkoğlu ve Fredrik Midtsjö birer kez fileleri havalandırdı.

        • 8

          4 EKSİK

          Galatasaray'ın kamp kadrosunda Fredrik Midtsjö ve Sergio Oliveira ile yeni transferler Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha yer almıyor.

        • 9

          OKAN BURUK'UN MUHTEMEL 11'İ:

          Muslera

        • 10

          Boey

        • 11

          Nelsson

        • 12

          Abdülkerim

        • 13

          Angelino

        • 14

          Torreira

        • 15

          Kerem Demirbay

        • 16

          Tete

        • 17

          Mertens

        • 18

          Kerem Aktürkoğlu

        • 19

          Icardi

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