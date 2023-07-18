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        Galatasaray Strum Graz hazırlık maçı hangi kanalda? GS Strum Graz maçı nasıl izlenir?

        Galatasaray Strum Graz hazırlık maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni sezon öncesi 5. hazırlık maçına çıkacak olan sarı kırmızılılar, güçlü Avusturya ekibi Strum Graz karşısında galibiyet arıyor. İşte, bu akşam saat 20:00'de başlayacak mücadeleye ilişkin tüm bilgiler...

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 18:40
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        • 1

          Galatasaray Strum Grazhazırlık maçı için artık nefesler tutuldu. Önümüzdeki sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için ön eleme karşılaşmalarına hazırlanan sarı kırmızılılar, 5. hazırlık maçında bu kez köklü Avusturya temsilcisi Strum Graz ile kozlarını paylaşacak. İşte, yeni transferler Angelino ve Halil Dervişoğlu'nun da oynaması beklenen Galatasaray Strum Graz maçına dair bilgiler...

        • 2

          GALATASARAY STRUM GRAZ MAÇI NE ZAMAN?

          Galatasaray'ınStrum Graz ile karşılaşacağı hazırlık maçı, 18 Temmuz Salı günü saat 19:30'da oynanacak.

          Mücadele "Galatasaray YouTube Katıl" üzerinden canlı yayınlanacak. Galatasaray YouTube Katıl üyelik olarak 30 TL karşılığında izlenebiliyor.

        • 3

          GALATASARAY HAZIRLIK KAMPI DETAYLARI

          Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla başladı.

          Sarı-kırmızılılar, yurtdışı kampında hazırlıklarını 8-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’da Bad Waltersdorf’ta sürdürüyor.

        • 4

          GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ELEME TURUNDAKİ RAKİBİ KİM OLDU?

          Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu sonucunda Galatasaray, Makedonya ekibi FC Struga ile Litvanya temsilcisi FK Žalgiris Vilnius eşleşmesinden gelecek takımla kozlarını paylaşacak.

        • 5

          GALATASARAY'IN ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

          Kura çekimine seri başı olarak katılan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçları 25-26 Temmuz ve 1-2 Ağustos tarihlerinde çift maç eleme usulüne göre oynanacak.

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