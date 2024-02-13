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        Haberler Spor Futbol Galatasaray, Sparta Prag maçının hazırlıklarını sürdürdü - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Sparta Prag maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Sparta Prag ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 14:36 Güncelleme: 13.02.2024 - 14:36
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        Aslan'da Sparta Prag maçı mesaisi
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        UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, Sparta Prag ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde 5’e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla Sparta Prag maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

        Sarı Kırmızılılar, Sparta Prag'ı perşembe günü saat 20:45'te RAMS Park'ta ağırlayacak.

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