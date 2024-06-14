Galatasaray, sosyal medyada Avrupa'yla yarışıyor!

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Galatasaray, Avrupa'nın en büyük 10 futbol liginin bu sezonki şampiyonları arasında sosyal medya platformlarında toplam en fazla takipçiye sahip 5. kulüp oldu.

UEFA sıralamasına göre Türkiye'nin de 9. sırada yer aldığı Avrupa'nın en büyük 10 liginin şampiyonları içinde, toplam sosyal medya takipçisi sayısında Real Madrid ilk sırayı alırken, onu Paris Saint-Germain ikinci, Manchester City üçüncü, Inter dördüncü ve Galatasaray beşinci sırada takip etti.

Galatasaray, Instagram'da 15,6 milyon, X'te 15,1 milyon, Facebook'ta 11 milyon ve YouTube'ta 3 milyon olmak üzere toplamda 44,7 milyon takipçi sayısına sahip.

X'TE EN FAZLA TAKİPÇİYE SAHİP 3. KULÜP GALATASARAY Sarı-kırmızılı ekip, sosyal medya platformu X'te Avrupa'daki şampiyonlar arasında en fazla takipçiye sahip 3. kulüp konumunda. X'te yaklaşık 15,1 milyon takipçiye sahip Galatasaray, 50,8 milyon takipçisi bulunan Real Madrid ve 17,6 milyon takipçiyle Mancehster City'nin ardından 3. sırada yer alıyor. Galatasaray'ı 15 milyon takipçi sayısıyla ise Fransa'dan Paris Saint-Germain izliyor. REAL MADRID, TOPLAM 350,6 MİLYON TAKİPÇİYE SAHİP İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa , Portekiz, Hollanda, Belçika, Türkiye ve Çekya liglerinin şampiyonlarının sosyal medya platformlarındaki toplam takipçi sayılarında, İspanyol ekibi Real Madrid zirvede bulunuyor.

Eflatun-beyazlılar; Instagram'da 162 milyon, X'te 50,8 milyon, Facebook'ta 124 milyon ve YouTube'ta 13,8 milyon olmak üzere, toplam 350,6 milyon takipçiye sahip. Real Madrid'i 139,71 milyon takipçiyle Fransa'dan Paris Saint-Germain ve 129,85 milyon takipçiyle İngiltere'den Manchester City izliyor. Kulüp X Instagram Facebook Youtube Toplam Real Madrid (İspanya) 50,8 milyon 162 milyon 124 milyon 13,8 milyon 350,6 milyon Paris Saint-Germain (Fransa) 15 milyon 64,5 milyon 52 milyon 8,21 milyon 139,71 milyon Manchester City (İngiltere) 17,6 milyon 53,8 milyon 51 milyon 7,45 milyon 129,85 milyon Inter (İtalya) 3 milyon 11,7 milyon 32 milyon 1,4 milyon 48,1 milyon Galatasaray (Türkiye) 15,1 milyon 15,6 milyon 11 milyon 3 milyon 44,7 milyon Bayer Leverkusen (Almanya) 515,9 bin 4,5 milyon 4,4 milyon 410 bin 9,825 milyon Sporting Lizbon (Portekiz) 962 bin 2,3 milyon 2,8 milyon 296 bin 6,35 milyon PSV (Hollanda) 543 bin 1,4 milyon 1,1 milyon 275 bin 3,318 milyon Club Brugge (Belçika) 226 bin 416 bin 494 bin 52,8 bin 1,188 milyon Sparta Prag (Çekya) 75 bin 271 bin 283 bin 85,6 bin 714,6 bin