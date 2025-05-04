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        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray - Sivasspor maçı YAZAR YORUMLARI - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray - Sivasspor maçı YAZAR YORUMLARI

        Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 yendi. Spor yazarları, sarı-kırmızıların galibiyetini değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 09:40 Güncelleme: 04.05.2025 - 09:40
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray, Sivasspor'u sahasında 4-1 yendi. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, sarı-kırmızılı takımın performansını ve mücadeleyi değerlendirdi.

        • 2

          Galatasaray durmuyor, koşuyor - İbrahim Yıldız |

          Kim ne derse desin. Galatasaray; heyecanlı, istekli oyun anlayışı ile rakip takımlar için her zaman tehlikeli oldu.

          Sivas karşısında bunu bir kez daha gördük.

          Oyunun ilk 22 dakikasında attıkları gollerle maçı bitirdiler aslında.

          İlk yarı atılan goller skoru belirledi.

          İkinci yarı oyun temposunu biraz daha düşürdüler. Gol atamadılar. Fakat, üstünlüğü kaybetmediler.

          Sarı-Kırmızılılar adına kolay bir maç oldu. Bekledikleri bir rakip yoktu karşılarında. Hiç zorlanmadılar.

          Sivasspor lig’de kalmak için çaba gösteriyor. Oynadıkları oyun yeterli mi? Tartışılır. İşleri çok zor. (HABERTÜRK)

        • 3

          20 dakikada fişi çekti! - Güntekin Onay |

          Galatasaray, geçen hafta 5-1 kazandığı Eyüpspor maçında olduğu gibi bir kez daha antrenman temposunda bir 90 dakika oynadı. Henüz 20’nci dakika dolarken 3-0’ı bulan sarı kırmızılılar, maçın geri kalan bölümünde sıkmadan, tempoyu düşük tutarak oynadı.

          Torreira için de ayrı bir parantez açmak şart. Uruguaylı futbolcu zaten geldiğinden beri Galatasaray’ın atom karıncası. Her yere yetişiyor, çok kritik topları rakipten çalıyor, pas oyununda bağlantıyı çok iyi kuruyordu. Torreira, 8 numara oynamaya başladıktan sonra ofansif becerilerini de sergilemeye başladı ve herkesi şaşırtmaya devam ediyor. (HÜRRİYET)

        • 4

          Galatasaray nefes aldırmıyor - Osman Şenher |

          Hakkını vermek lazım, Galatasaray iyi mücadele ediyor, rakiplerine büyük bir baskı yapıyor, maçları da çok zorlanmadan kazanıyor. Sivasspor, düşme hattında ve sıkıntı çekiyor. Acaba Galatasaray’a kafa tutabilir miyim düşüncesiyle maça çıktılar. Ama sarı-kırmızıların oynadıkları futbol karşısında yapacakları hiçbir şey yok.

          30. dakika Galatasaray maçı bitirdi... Kendini fazla zorlamadı, rakibe baskıyı azalttı... Buna rağmen Sivassporlu futbolcuları kalesine yanaştırmadı, pozisyon maç boyunca 1 ya da 2 kere verdi.

          Morata iyi niyetle mücadele ediyor, faydalı olmaya çalışıyor. Evet, İspanya Milli Takımı’nın kaptanı. Ama günümüzün futbolunda daha çok mücadele eden, rakibe baskı yapan isimler tercih ediliyor. Tabii ki ölçü Osimhen değil, onun gibisi dünyada kaç tane var? Adam koşuyor, defansa geliyor top çıkarıyor... Yani her yerde... Çok özel bir isim. Bu futbolcu gidecekse Morata önümüzdeki sezon Galatasaray’ı taşıyamaz. (MİLLİYET)

        • 5

          Yerli Mertens! - Serkan Akcan |

          Galatasaray’ın bu yıl o kadar çok itici gücü var ki; Osimhen, Torreira, Sanchez, Barış derken sağlığında Yunus Akgün belki de hakkı en az teslim edilen isim olabilir. Yunus Akgün bu sezon sağlıklı olduğu dönemlerde Galatasaray’ın oyun standardını belirleyenlerin başında geliyor. Okan hoca Morata ve Lemina transferleri sonrası kendisini iki yıl üst üste şampiyonluğa taşıyan 4-2- 3-1’den dönmeye çalışmış ama sahada ikinci bir Mertens bulamadığı için fabrika ayarlarını aramaya başlamıştı.

          Nitekim o beklediği ikinci Mertens takımın bağrından çıkageldi. Yunus Akgün sakatlıktan döndüğünden bu yana sağ kenardan bir oyun kurucu olarak hücuma katılıyor, savunma arkası yüksek pasları atıyor, bire birdeki becerileriyle Osimhen’e pozisyonlar yaratabiliyor.

          Yunus Akgün sahada olduğu sürece Okan hoca Osimhen’in arkasında Morata’yı kullanabileceği kanaatine varmış olacak ki, Sivas’a karşı Sara’yı kulübede oturtup İspanyol santrforu sahaya sürebildi. Yunus belki dün gece gol atamadı ama Galatasaray’ın oyun standardını belirleyen futbolcuydu. (FANATİK)

        • 6

          Torreira’nın içinden golcü çıktı! - Levent Tüzemen |

          Sivas karşısında da oyunun tümüne hakim, topun patronu olan, sürekli hücumu düşünen ve müthiş pozisyonlar üreten bir Galatasaray izledik. Sivas gibi kapanan takımları açmanın tek şifresi, golü erken bulmaktı. 9. dakikada Torreira'nın takipçiliğiyle attığı gol, Galatasaray'ın gövdeli galibiyetinin kapısını açtı. Toplam 22 dakika içerisinde Galatasaray, Sivas kalesine gol olup yağdı. Özellikle Osimhen'in attığı 2. gol haftanın en güzel golüne aday olacaktır.

          Okan Buruk'un Lemina'ya özgürlük vermesi, Sanchez, Abdülkerim ikilisinin de daha rahat oynamasını sağladı. Çünkü Lemina savunmanın önünden topu alıyor. Orta alandan kanatlara ve dikine gerektiğinde etkili paslar atıyor. Lemina'nın varlığı Torreira'nın içindeki golcülüğün de dışarı çıkması sağladı. (SABAH)

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